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Интер - Дженоа, getty images
22 августа 2021, 01:24
Интер в рамках поединка первого тура чемпионата Италии принимал на своем поле Дженоа и добился разгромной победы.
Подопечные Симоне Индзаги отправили в ворота соперника четыре безответных мяча — по два в каждом из таймов.
Обзор матча:
Интер — Дженоа 4:0
Голы: Шкриниар, 6, Чалханоглу, 14, Видаль, 74, Джеко, 88.
Интер: Ханданович — Бастони (Думфрис, 84), де Врей, Шкириниар — Перишич (Димарко, 68), Сенси (Видаль, 68), Брозович, Барелла (Весино, 77), Дармиан — Чалханоглу (Сатриано, 77), Джеко.
Дженоа: Сиригу — Кришито, Бираски (Серпе, 46), Ванхусден — Камбиассо (Сабелли, 46), Ровелла, Стураро (Мелегони, 71), Бадель, Азеведу Жуниор (Бьянко, 46) — Каллон (Фавилли, 54), Пандев.
Предупреждения: Весино — Кришито, Стураро.