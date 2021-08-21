Италия

Завершились первые поединки стартового тура Серии А.

Состоялись стартовые поединки первого тура итальянской Серии А, в которых фавориты взяли по три очка.

В первом матче миланский Интер на своем поле разгромил Дженоа со счетом 4:0. В составе команды Симоне Индзаги результативными ударами отметились Милан Шкриниар и Артуро Видаль, а еще два мяча записали себе в актив новички "нерадзурри" Хакан Чалханоглу и Эдин Джеко.

Интер — Дженоа 4:0

Голы: Шкриниар, 6, Чалханоглу, 14, Видаль, 74, Джеко, 88.

Интер: Ханданович — Бастони (Думфрис, 84), де Врей, Шкириниар — Перишич (Димарко, 68), Сенси (Видаль, 68), Брозович, Барелла (Весино, 77), Дармиан — Чалханоглу (Сатриано, 77), Джеко.

Дженоа: Сиригу — Кришито, Бираски (Серпе, 46), Ванхусден — Камбиассо (Сабелли, 46), Ровелла, Стураро (Мелегони, 71), Бадель, Азеведу Жуниор (Бьянко, 46) — Каллон (Фавилли, 54), Пандев.

Предупреждения: Весино — Кришито, Стураро.

Во второй встрече Сассуоло в гостях минимально обыграл Верону со счетом 3:2. В составе гостей голами отметились Джакомо Распадори, Филип Джуричич и Хамед Траоре. Хозяева с начала второго тайма играли в меньшинстве после удаления бывшего хавбека Динамо Мигеля Велозу, получившего вторую желтую карточку. Несмотря на численное меньшинство хозяева забили два мяча во втором тайме, а автором дубля стал Маттиа Дзакканьи.

Верона — Сассуоло 2:3

Голы: Дзакканьи, 70 (с пенальти), 90 — Распадори, 32, Джуричич, 51, Траоре, 77.

Верона: Пандур — Гюнтер, Давидович, Чеккерини (Ди Кармине, 55) — Лазович, Велозу, Хонгла (Тамезе, 55), Казале (Маньяни, 72) — Дзакканьи, Барак (Илич, 72), Калинич (Кансиньери, 46).

Сассуоло: Консильи — Рожерио, Феррари, Кирикеш (Айхан, 90+1), Тольян — Лопес, Фраттези (Маньянелли, 84) — Бога, Распадори (Траоре, 67), Джуричич (Дефрель, 84) — Капуто (Скамакка, 90+1).

Предупреждения: Велозу, Ди Кармине — Лопес.

Удаление: Велозу, 45+1 (вторая желтая карточка).