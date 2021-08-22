Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Эмполи — Лацио, Getty Images
22 августа 2021, 10:37
Римский Лацио начал новый сезон итальянской Серии А под руководством Маурицио Сарри с достаточно уверенной гостевой победы над Эмполи. При этом, "орлы" сумели сохранить контроль над ситуацией, даже с учетом быстрого пропущенного мяча уже на третьей минуте поединка.
Предлагаем вам обзор матча чемпионата Италии:
Эмполи — Лацио 1:3
Голы: Бандинелли, 4 — Милинкович-Савич, 6, Лаццари, 31, Иммобиле, 41.
Эмполи: Викарио — Маркицца, Романьоли, Исмайли, Стоянович (Фьямоцци, 83) — Бандинелли (Хендерсон, 70), Хаас (Журковски, 76), Риччи — Манкузо (ла Мантия, 83), Байрами, Кутроне (Крочиата, 76).
Лацио: Рейна — Хисай, Ачерби, Луис Фелипе, Лаццари — Акпа-Акпро (Луис Альберто, 46), Лейва (Эскаланте, 82), Милинкович-Савич (Андерсон, 70) — Андерсон, Педро (Моро, 60), Иммобиле (Мурики, 82).
Предупреждения: Стоянович, Исмайли — Лейва.