Италия

Завершились очередные поединки стартового поединка Серии А.

Состоялись очередные поединки стартового тура итальянской Серии А.

В первом поединке Аталанта в гостях вырвала победу над Торино со счетом 2:1. Уже на шестой минуте Луис Муриэль открыл счет, но хозяева смогли отыграться за 11 минут до конца основного времени матча, когда голом отметился Андреа Белотти. Победу команде Джан Пьеро Гасперини принес точный удар Роберто Пикколи на 93-й минуте поединка.

Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел в стартовом составе бергамаской команды и провел на поле 76 минут, однако результативными действиями не отличился.

Торино — Аталанта 1:2

Гол: Белотти, 79 — Муриэль, 6, Пикколи, 90+3.

Торино: Милинкович-Савич — Родригес, Бремер (Иццо, 74), Джиджи — Айна, Линетти, Мандрагора, Синго — Лукич (Ринкон, 46), Пьяца (Верди, 74), Санабрия (Белотти, 65).

Аталанта: Муссо — Паломино, Демирал (Ловато, 83), Джимсити — Госенс (Пикколи, 83), Малиновский (Пеццелла, 76), Пашалич, Мехле — Пессина — Муриэль (Ламмерс, 56), Иличич (Миранчук, 56).

Предупреждения: Ринкон, Бремер — Демирал, Муссо.

Во второй встрече Лацио в гостях уверенно обыграл Эмполи со счетом 3:1. Уже к шестой минуте встречи команды обменялись голами — в составе хозяев отметился Филиппо Бандинелли, а спустя две минуты у гостей выстрелил Сергей Милинкович-Савич. Еще до конца первого тайма Мануэль Лаццари и Чиро Иммобиле расписались в воротах хозяев.

Эмполи — Лацио 1:3

Голы: Бандинелли, 4 — Милинкович-Савич, 6, Лаццари, 31, Иммобиле, 41.

Эмполи: Викарио — Маркицца, Романьоли, Исмайли, Стоянович (Фьямоцци, 83) — Бандинелли (Хендерсон, 70), Хаас (Журковски, 76), Риччи — Манкузо (ла Мантия, 83), Байрами, Кутроне (Крочиата, 76).

Лацио: Рейна — Хисай, Ачерби, Луис Фелипе, Лаццари — Акпа-Акпро (Луис Альберто, 46), Лейва (Эскаланте, 82), Милинкович-Савич (Андерсон, 70) — Андерсон, Педро (Моро, 60), Иммобиле (Мурики, 82).

Предупреждения: Стоянович, Исмайли — Лейва.