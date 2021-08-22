Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Руслану Малиновскому удалось вернутся в строй уже к первому матчу бергамаской Аталанты в новом сезоне Серии А, в котором коллектив Джан Пьеро Гасперини был вынужден играть на поле Торино. Гости быстро открыли счет, однако усилиями Белотти "быки" вновь были близки к тому, чтобы добыть заветный балл в тяжелом противостоянии, но удачная замена Пикколи под занавес поединка окончательно склонила чашу весов в пользу "Богини".

Предлагаем вам обзор матча чемпионата Италии:

Торино — Аталанта 1:2

Гол: Белотти, 79 — Муриэль, 6, Пикколи, 90+3.

Торино: Милинкович-Савич — Родригес, Бремер (Иццо, 74), Джиджи — Айна, Линетти, Мандрагора, Синго — Лукич (Ринкон, 46), Пьяца (Верди, 74), Санабрия (Белотти, 65).

Аталанта: Муссо — Паломино, Демирал (Ловато, 83), Джимсити — Госенс (Пикколи, 83), Малиновский (Пеццелла, 76), Пашалич, Мехле — Пессина — Муриэль (Ламмерс, 56), Иличич (Миранчук, 56).

Предупреждения: Ринкон, Бремер — Демирал, Муссо.