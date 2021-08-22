Италия

Состоялись очередные поединки стартового тура итальянской Серии А.

Завершились очередные поединки стартового тура итальянской Серии А, в которых фавориты взяли по три очка.

В первой встрече Рома на своем поле одержала первую победу под руководством Жозе Моуриньо в официальных поединках, обыграв Фиорентину со счетом 3:1.

В составе римской команды оформленным дублем отметился Жордан Верету, а еще один мяч записал себе в актив Генрих Мхитарян. У "фиалок" единственный результативный удар на счету Николы Миленковича. При этом отметим, что обе команды заканчивали встречу с удалениями в своих составах. Сначала арбитр удалил Бартоломея Драговски у гостей, а затем показал красную карточку Николо Дзаньоло.

Рома — Фиорентина 3:1

Голы: Мхитарян, 28, Верету, 64, 80 — Миленкович, 60.

Рома: Патрисиу — Винья, Ибаньес, Манчини, Карсдорп — Кристанте, Верету (Бове, 87) — Дзаньоло, Пеллегрини (Перес, 84), Мхитарян (Эль Шаарави, 84) — Абрахам (Шомуродов, 69).

Фиорентина: Драговски — Бираги, Игор, Миленкович, Венути (Сапонара, 84) — Малех (Кастовилли, 46), Пулгар, Бонавентура (Бенасси, 74) — Гонсалес (Соттил, 84), Кальехон (Терраччано, 19), Влахович.

Предупреждения: Пеллегрини, Дзаньоло — Бонавентура, Пулгар.

Удаления: Дзаньоло, 52 (вторая желтая карточка) — Драговски, 17 (прямая красная карточка).

Во второй игре Наполи не без труда обыграл новичка Серии А — Венецию, забив в ворота гостей два безответных мяча.

Уже на 23-й минуте "неаполитанцы" остались в меньшинстве после удаления Осимхена. Несмотря на численное меньшинство на 56-й минуте хозяева заработали право на пенальти, но Инсинье не реализовал его, пробив мимо ворот. И все же после этого команда Дженнаро Гаттузо забила два мяча усилиями того же Инсинье, реализовавшего пенальти через шесть минут после промаха с точки, а также Эльмаса.

Наполи — Венеция 2:0

Голы: Инсинье, 62 (с пенальти), Эльмас, 73.

Наполи: Мерет — Мариу Руи, Кулибали, Манолас, Ди Лоренцо — Руис (Гаэтано, 72), Лоботка — Инсинье (Петанья, 85), Зьелински (Эльмас, 35), Политано (Лосано, 71) — Осимхен.

Венеция: Мяепяя — Молинаро, Чеччарони, Кальдара, Эбуехи (Свобода, 51) — Хейманс (Деци, 75), Перетц (Галацци, 75), Фьордилино (Тессеманн, 63) — Йонсен, Ди Мариано (Сигурдссон, 63), Форте.

Предупреждения: Руис — Фьордилино, Кальдара, Хейманс, Эбуехи, Форте, Чеччарони, Тессеманн.

Удаление: Осимхен, 23 (прямая красная карточка)

На 56-й минуте Инсинье (Наполи) не реализовал пенальти (мимо)