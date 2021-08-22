Италия

Павел Недвед высказался об отсутствии Криштиану Роналду в стартовом составе команды на матч с Удинезе.

Вице-президент туринского Ювентуса Павел Недвед прокомментировал отсутствие нападающего Криштиану Роналду в стартовом составе "старой синьоры" на матч первого тура Серии А против Удинезе.

"Не нужно искать сенсаций там, где их нет. Это решение было принято вместе с Роналду. В начале сезона он естественно находится не в лучшей физической форме, а тренер старается использовать лучший состав на настоящий момент. Например, Джорджо Кьеллини также остался на скамейке запасных. Это нормально.

Роналду покинет Ювентус? Я могу точно подтвердить, что Роналду останется в Ювентусе в нынешнем сезоне", — приводит слова Недведа Football-Italia со ссылкой на DAZN.

Ранее сообщалось, что Роналду сам попросил не ставить его в основной состав на матч с Удинезе, потому что в ближайшее время хочет сменить клубную прописку.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.