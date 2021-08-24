Италия

Серия А стартовала, и мы с ходу окунаемся в итальянские страсти.

Последней из топ-чемпионатов стартовала Серия А. Здесь многое изменилось по сравнению с прошлым сезоном: сразу 12 команд поменяли главных тренеров. В одних случаях (Интер, Сассуоло) речь идёт о развитии тактических схем предшественника, в других (Рома, Лацио) – о капитальной перестройке.

В целом же такие масштабные изменения добавляют турниру интриги: кто из новых специалистов раньше адаптируется? Судя по первому туру, многие "новички" стартовали оптимистично. Правда, оговоримся, что "лобовых" встреч календарь им не предлагал, и это на самом деле можно лишь приветствовать – стартовый тур интересен сам по себе.

Результаты тура:

Что совсем не изменилось, так это высокая результативность. Забивают в Италии много, хоть с прежними тренерами, хоть с новыми. Средняя результативность составила 3,6 гола за матч – великолепный показатель. Характерно, что даже потенциальные середняки и аутсайдеры в массе своей стремятся играть в атакующий футбол. "Тотал больше" уже стал визитной карточкой матчей Серии А.

Антуражу добавило возвращение болельщиков на трибуны. Итальянцы долго ждали возможности попасть на "живой" футбол. Минувшим летом, когда доигрывался чемпионат-2019/20, об этом и речи не шло, весь прошлый сезон фактически также прошёл без зрителей (кроме робких и недолгих попыток запустить по одной тысяче). И вот, наконец, очень даже приличные 50% от вместимости стадионов, что в итальянском случае немало – арены там пускай и старые, зато немалых размеров.

Настроение после финального свистка в Риме

Наличие "живой" публики ощущалось в каждой игре. Особенно радовала атмосфера в Риме и Милане, где собралось около 27 тысяч зрителей. Это придало дополнительный импульс командам – может быть, это один из факторов столь высокой даже по итальянским меркам результативности. Футболисты играли с особенным настроем, а голы порой вызывали сумасшедшие эмоции, ведь теперь их сопровождал настоящий рёв трибун. Италия вернулась, и в этой фразе сразу несколько смыслов.

Ну а теперь – детали.

Не так уж плох Интер

Перед началом сезона хватало опасений насчёт действующего чемпиона. Интер расстался с Антонио Конте, а также лишился двух ведущих игроков – Лукаку и Хакими. Тем не менее, замена была подобрана максимально адекватной, если учитывать ныне скромные финансовые возможности клуба. Посмотрим, как Симоне Индзаги проявит себя на дистанции, но сейчас у него получается убедительно: в матче с Дженоа "нерадзурри" играли на столь же высоком уровне, как и в спарринге с киевским Динамо.

Индзаги несколько подкорректировал схему. Стартовый тур пропускал дисквалифицированный Мартинес, поэтому команда вышла с расстановкой 3-5-1-1, где место "под" форвардом занял Стефано Сенси – игрок, конечно, травматичный, зато потенциально один из лучших полузащитников лиги. Подобные функции несколько лет назад в Лацио выполнял Луис Альберто.

Впрочем, не Сенси стал героем поединка. Отлично проявили себя новички – Эдин Джеко и Хакан Чалханоглу. Турецкий полузащитник во многом обеспечил лёгкость итоговой победы: сначала навесил с углового на голову Шкриниара, а затем самостоятельно завершил атаку ударом со средней дистанции. Такая игра Чалханоглу в дебютном матче – повод для зависти болельщиков Милана, помнящих нестабильного игрока, который весь сезон торгуется о повышении зарплаты. К тому же, сам Хакан уколол бывшую команду, заявив после матча, что ему-де удобнее себя проявлять с одноклубниками высокого уровня.

Такое впечатление, что у команды ещё и запас прочности имеется. Результативно вышел на замену Видаль, пока лишь адаптируется новичок Думфрис, не забываем про Лаутаро. С другой стороны, матч, который завершился более чем убедительной победой Интера, оставил традиционный вопрос: это "нерадзурри" так сильны, или так плох их соперник? Дженоа, как мы и предполагали, выглядит намного хуже, чем в прошлом сезоне. Покинул команду целый ряд ведущих игроков, в основе выходит необстрелянная молодёжь, а защита во главе с Кришито не успевала за оппонентами. Похоже, что для спокойного выживания генуэзцам не обойтись без усиления по ходу сезона.

Не так уж хорош Ювентус

Туринский гранд, дружно записанный в главные и безоговорочные фавориты сезона, выиграть не сумел, хотя им тоже противостояла команда сопоставимого уровня – Удинезе, потерявший летом Муссо и де Пауля.

Конечно, у Юве были все шансы увезти три очка. "Бьянконери" начали в схожем с Интером ключе, быстро поведя со счётом 2:0. Более того, уже во втором тайме при 2:1 в их пользу туринцы дважды попали в каркас – реализуй они любой из этих моментов, и хозяевам едва ли удалось бы потянуть такой "камбэк". Наконец, уже в компенсированное время Роналду, замкнув фланговый навес, рванул отмечать победный гол и даже получил жёлтую карточку за сорванную футболку. Спустя минуту просмотра видео оказалось, что гола, собственно, нет, а карточка была совсем уж лишней: минимальный, буквально сантиметровый офсайд у Криштиану и два потерянных очка в стартовом туре.

Антигероем встречи, а то и всего тура, стал Войцех Щенсный. Польский голкипер, которому доверился Аллегри (была ведь идея с приглашением Доннаруммы) привёз оба гола. В первом случае он неудачно отбил мяч и сфолил, заработав 11-метровый. Второй случай – откровенно курьёзный момент, когда Щенсный решил пофинтить в штрафной и обрезался. В общем, уместно заметить, что Ювентусу в этом матче откровенно не повезло. Но что делать с вратарской позицией? Буффона в команде уже нет…

Массимилиано Аллегри хватает забот и на других фронтах. Новый-старый тренер удивил, выставив 4-4-2 без Кьезы и, внимание, без Роналду в основе. Летом наигрывалась принципиально иное сочетание: 4-3-3 с атакующим трио Кьеза – Дибала – Роналду. Если Пауло вышел с первых минут и быстро отметился голом (возвращение прежнего Дибалы – одна из главных задач Аллегри), то отсутствие Криштиану, попросившего не включать его в старт, вновь сделало актуальными разговоры о его возможном уходе уже в это трансферное окно. Но как бы эта ситуация воспринималось, засчитай арбитры гол португальца?

Так или иначе, впереди у Юве пока масса работы. Если Интер своей эффективностью напомнил самого себя времён Конте (он ведь тоже начинал с домашних 4:0), то "бьянконери" пока что не слишком-то ушли вперёд по сравнению с командой Андреа Пирло.

Римские дебюты Моуриньо и Сарри

Обе римские команды дружно выиграли со счётом 3:1. Лацио достался удобный соперник: Эмполи при Андреаццоли – образцовый пример аутсайдера, который играет сам и даёт играть сопернику. Тосканцы оставляли свободные зоны, чем радостно пользовались римляне, да и Викарио, голкипер хозяев, откровенно привёз 11-метровый.

Маурицио Сарри, как и ожидалось, играет любимые 4-3-3. Очень непривычно видеть Лацио в таком сочетании. Хюсай, знакомый ему по Наполи, станет основным левым защитником, а на флангах нападения прописались вернувшийся в команду Фелипе Андерсон и новичок Педро, чей переход из Ромы впору называть скандальным – здесь, в отличие от Милана, не принято менять одну городскую команду на другую. Также отметим появление на замену Рауля Моро, который станет альтернативой Педро и Андерсону. К этому 18-летнему испанцу стоит присмотреться.

Кому изменения должны пойти на пользу, так это Милинковичу-Савичу. Серб вновь поразительно хорош. Его сила – отнюдь не только габариты и борьба на втором этаже (первый гол Лацио). Это также очень техничный игрок с классным видением поля – тут вспоминаем гол №2 и точнейший пас в штрафную на подключившегося Лаццари. Похоже, уже ясно, кто станет лучшим игроком Лацио в новом сезоне.

Роме помогло раннее удаление в составе Фиорентины: Бартоломей Дронговский за штрафной снёс Абрахама, оставив команду вдесятером. Во втором тайме удалился уже Дзаньоло, который будто обозлился за потерянный из-за травм год и демонстрировал излишнее рвение в единоборствах, но "скуадра виола" провела в меньшинстве больше времени, так что на концовку её не хватило.

Абрахам, чьё появление в основе было далеко не очевидным, стал героем встречи. Английский новичок здорово действовал в подыгрыше, ассистрировав сначала Мхитаряну, а затем Верету. Похоже, именно такой форвард и необходим Жозе Моуриньо. Альтернативный выбор – узбек Шомуродов, который тоже сумел блеснуть. Эльдор, выйдя на замену, фактически сделал третий гол, выкатив мяч Верету – отметим, что Жордан, экс-игрок Фиорентины, оба раза не праздновал.

Моуриньо, как и Сарри, может быть доволен первым туром чемпионата. Его команда пока не очень сбалансирована, но летние приобретения усилили её (это не только форварды: Руи Патрисиу явно добавит надёжности в воротах), а победа над не самой простой Фиорентиной – хороший задел для дальнейшего успеха.

Милан, Аталанта и Наполи: тяжёлые победы

Лучано Спаллетти тоже начал с домашней победы в два мяча. Здесь соперник была относительно лёгким – Венеция, увы, пока больше впечатляет за пределами поля, чем непосредственно во время матча. Зато против Наполи были обстоятельства. Во-первых, удаление Виктора Осимхена: ведущий форвард ткнул рукой в лицо сопернику – это прямая красная. Во-вторых, травма Зелиньского ещё в первом тайме. Наконец, промах Инсинье с "точки" ещё при 0:0 – Лоренцо метил в "девятку" и не попал.

Неаполитанцы не сдались и дожали-таки гостей, несмотря на их численное преимущество. Инсинье второй раз не промахнулся, а второй мяч забил северный македонец Элмас – один из "джокеров" команды. Учитывая обстоятельства, три очка сами по себе становятся успехом.

В ещё большей степени это касается Аталанты. Бергамаски подходили к стартовому туру с целым списком потерь: Сапата и Хатебур травмированы, де Роон с Фройлером дисквалифицированы. К тому же, сами бергамаски традиционно начинают сезон не очень убедительно. Да и соперник был непростым – Торино, который возглавил Иван Юрич, ученик Гасперини. Его Верона порой обыгрывала Аталанту, ведь Юрич прекрасно знаком с моделью игры экс-наставника.

На этот раз игра была как минимум равной. Торино заметно прибавил во втором тайме с выходом Белотти (он не был готов на 100%). Андреа не без помощи рикошета сравнял счёт, а давление хозяев намекало, что они готовы бороться за три очка. Голкипер Муссо, дебютировавший за Аталанту, блестяще тянул удары на ленточке и "пожарил" за пределами штрафной, а защитники гостей, надрываясь, останавливали проходы мощного крайка Синго (Руслан Малиновский, увы, не впечатлил и был справедливо заменён). Всё это увенчала неожиданная развязка: редкая контратака Аталанты и гол Пикколи – молодой форвард воспользовался шансом и радостно помчался к гостевому сектору. Назовём это победой на классе и опыте?

"Валидольной", хоть и в ином ключе, была победа Милана. "Россонери" быстро забили усилиями Браима Диаса – испанец в новом сезоне забрал себе десятый номер и сразу доказал обоснованность претензий. Поведя в счёте, миланцы закрылись и по сути удерживали минимальный перевес, что в какой-то мере объяснимо потерями в центре поля: пришлось играть связкой Тонали – Крунич. Неоднократно вступал в игру новый голкипер Меньян, чей дебют определённо порадовал – ловкий француз сделает всё, чтобы болельщики не так уж скучали по Доннарумме (который пока сидит на лавке ПСЖ).

С другой стороны, Сампдория пока выглядит не очень убедительно. Д’Аверса в Парме был мастером контратакующего футбола, здесь же быстрый гол Милана направил игру по сценарию гостей. Ставка на 38-летнего Квальяреллу тоже не может быть вечной – Фабио, как и чуть более молодой Оливье Жиру, провёл достаточно блеклый матч. Кроме того, отмечаем дебют Флоренци за Милан – очень непривычно видеть его в красно-чёрной форме. Похоже, у Алессандро больше шансов стать конкурентом Салемакерсу в полузащите, нежели стабильному Калабрии в обороне.

Одной строкой: голы, голы, ещё больше голов!

В остальных матчах тоже хватало интересного. Постарались Салернитана и Специя, которые едва не обыграли в гостях Болонью и Кальяри – фаворитам матчей пришлось включать морально-волевые.

Болонья сумела набрать три очка, подтвердив репутацию одной из самых безбашенных команд Серии А. Этот матч был целым спектаклем с поворотами сюжета: сначала удаление у гостей, а затем отмашка Сориано в собственной штрафной, которая привела к удалению и пенальти в ворота Скорупского. Оборона "россоблу" позволила гостям забить и второй мяч, однако сами хозяева отличились трижды – дубль крайнего защитника Де Сильвестри и гол дебютанта Арнаутовича, на которого особые надежды в линии атаки.

Кальяри пришлось отыгрываться с 0:2, и это в первую очередь достижение Специи, которая приехала на Сардинию в усечённом составе – лишь пятеро запасных, включая двух резервных голкиперов (Виктор Коваленко пока тоже вне игры). Хозяева отыгрались усилиями своего капитана Жоао Педро, однако на большее их не хватило.

Наконец, поединок Вероны и Сассуоло, задавший тон высокой результативности. "Нероверди" держат стиль, несмотря на уход Де Дзерби, продажу Локателли и вероятное расставание с Берарди, пропустившим этот матч. Красивый гол на счету Траоре, здорово начали сезон Распадори с Джуричичем. Этого, увы, не скажешь про Мигела Велозу: капитан и лидер Вероны был удалён ещё в первом тайме за две жёлтые карточки.

Гол тура (видео встроены с тайм-кодами)

Жордан Верету (Рома)



Артуро Видаль (Интер)



Мануэль Лаццари (Лацио)



Хамед Траоре (Сассуоло)

Хакан Чалханоглу (Интер)

Таблица:

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Интер 1 1 0 0 4 0 4 3 2 Лацио 1 1 0 0 3 1 2 3 3 Рома 1 1 0 0 3 1 2 3 4 Наполи 1 1 0 0 2 0 2 3 5 Болонья 1 1 0 0 3 2 1 3 6 Сассуоло 1 1 0 0 3 2 1 3 7 Аталанта 1 1 0 0 2 1 1 3 8 Милан 1 1 0 0 1 0 1 3 9 Кальяри 1 0 1 0 2 2 0 1 10 Специя 1 0 1 0 2 2 0 1 11 Удинезе 1 0 1 0 2 2 0 1 12 Ювентус 1 0 1 0 2 2 0 1 13 Верона 1 0 0 1 2 3 -1 0 14 Салернитана 1 0 0 1 2 3 -1 0 15 Торино 1 0 0 1 1 2 -1 0 16 Сампдория 1 0 0 1 0 1 -1 0 17 Фиорентина 1 0 0 1 1 3 -2 0 18 Эмполи 1 0 0 1 1 3 -2 0 19 Венеция 1 0 0 1 0 2 -2 0 20 Дженоа 1 0 0 1 0 4 -4 0

Расписание тура: