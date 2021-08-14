Италия

Сергей Шевченко — о трансфере Ромелу Лукаку в Челси.

Трансфер, которого так опасались болельщики Интера, осуществился. Ромелу Лукаку вернулся в Челси – пожалуй, единственный клуб, куда он готов был уйти. Серия А полюбилась бельгийскому гиганту, он быстро стал здесь своим, но выгодное предложение "аристократов", к которым он действительно неравнодушен – не тот случай, когда уместно отказывать.

Расставание Интера с Лукаку – конечно, не столь грандиозное событие, как уход Лионеля Месси из Барселоны, но тоже масштабный и критически важный переход. Именно Лукаку в прошлом, чемпионском для "нерадзурри" сезоне, был признан лучшим футболистом Серии А, обойдя самого Роналду. Его громадная фигура и напористый стиль игры за два года стали визитной карточкой для команды, собранной Антонио Конте.

Теперь и сам Конте взял паузу в работе, и главная звезда покинула клуб. Интер, который выиграл "скудетто", рассыпается на глазах, словно не выдержав напряжения сил, затраченных на долгожданный триумф. В новом сезоне защищать титул придётся уже значительно обновлённому составу, где не будет самого узнаваемого персонажа.

Конечно, игроков такого уровня не отпускают по собственному желанию. "Лукаку не продаётся, абсолютно точно. Это важная фигура на шахматной доске Индзаги", – заявлял Джузеппе Маротта, спортивный директор Интера, ещё три недели назад. Тогда казалось, что решить финансовые проблемы клуба можно за счёт одной продажи Ашрафа Хакими в ПСЖ за 70 млн евро. Собственно, это и обещал болельщикам Стивен Чжан. Само собой, и Хакими – серьёзная потеря, но на правый фланг можно отыскать достойную замену – например, Думфриса, сверкнувшего на чемпионате Европы.

Иное дело – ведущий форвард, который делает разницу. Показатели Лукаку впечатляют: 24 гола (больше только у Роналду) и 11 ассистов (больше только у Малиновского). Уже эти цифры показывают, что Интер теряет футболиста экстра-класса.

Лукаку был центром притяжения в нападении команды, выполняя гигантский объём работы. В первую очередь это борьба за мяч и успешная игра на втором этаже. Громадный бельгиец становился адресатом забросов из глубины поля. Интер при Конте чаще выходил из-под прессинга через фланги, но если соперник перекрывал эту возможность, то наиболее логичной альтернативой становился вынос в сторону центрального круга, где Лукаку выигрывал силовую дуэль, цеплялся за мяч и развивал атаку дальше. Не менее эффективными были навесы в штрафную, которые благодаря Ромелу становились грозным оружием.

С другой стороны, его функции были куда разнообразнее, чем у классического "наконечника". Лукаку в принципе хорош способностью удивлять. Успешную борьбу он чередовал с внезапными рывками, причём даже не спринтерскими, а стайерскими. Когда Лукаку набирает скорость, то похож на разъярившегося носорога, которому лучше не попадаться на пути. Для Интера, где в почёте был контратакующий футбол, столь оригинальный набор качеств стал идеальным.

Важнейшее качество Лукаку – стабильность. Он сохранял форму на протяжении целого сезона. Характерно, что бельгиец не оформил ни одного хет-трика, да и по два мяча забивал не так уж часто (всего четыре дубля в матчах Серии А), зато регулярно отмечался в воротах любых соперников – от лидеров до аутсайдеров. Присмотримся к статистике: Ромелу забил в 20 из 36 сыгранных матчей чемпионата. Настоящая голевая машина.

Ещё один фактор: связка Лукаку и Мартинеса. Их потрясающее взаимопонимание было козырем Интера. Дело не только в скидках Ромелу на подвижного и тоже достаточно забивного Лаутаро. Оба нападающих словно чувствовали, куда сместится напарник, и уводили за собой защитников, освобождая пространство друг для друга. Бельгиец с аргентинцем подружились и за пределами поля, что создавало особенную "химию" в их игре. Потеряв Лукаку, Интер рискует потерять и Мартинеса, причём как буквально (им уже заинтересовался Тоттенхэм), так и в переносном смысле – далеко не факт, что Лаутаро будет столь же полезен без привычного напарника.

Уход Лукаку – ещё и удар по морали всех "интеристов". "Биг Рома" искренне любили. Атмосфера в команде с его приходом стала куда более здоровой, чем во времена Мауро Икарди, а сам Ромелу проявил себя одним из вожаков команды – достаточно вспомнить его легендарную стычку со Златаном, вдохновившую художников на красивейшее граффики. Неудивительно, что тифози так остро воспринимали даже слухи о переходе своего лучшего бомбардира.

Интер заработал, причём огромную сумму – 115 млн евро, компенсировав затраченные на Лукаку 75 млн. За эти деньги можно взять сразу нескольких сильных форвардов и закрыть некоторые другие позиции. Тем не менее, потеря невосполнимая. Конечно, Эдин Джеко, которого берут на замену – опытный нападающий, играющий в схожей манере, Интер давно хотел его подписать, но карьера боснийца близится к завершению. Иное дело – Лукаку, который сейчас на пике формы. Заменить его попросту невозможно. Хуже этого – только расставание с Антонио Конте.

Продав ещё и Лукаку, Интер фактически признаётся: о чемпионских амбициях придётся забыть, а финансовые проблемы китайских владельцев действительно серьёзны. Любители Кальчо без труда вспомнят схожие процессы в Лацио и Парме 2000-х, когда они расставались с лидерами (Недвед и Неста, Буффон и Каннаваро и.т.д.), после чего, собственно, переставали быть топ-командами. "Нерадзурри" могут смягчить боль от падения, именно для этого приглашён Симоне Индзаги, умеющий работать с ограниченным материалом, но сильный, умеренно прагматичный и великолепно организованный Интер, похоже, уже в прошлом.