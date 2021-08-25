Италия

Очередной перспективный футболист клуба из Бергамо отправился получать игровую практику.

Согласно информации на официальном сайте итальянской Вероны, клубу удалось достичь договоренности с бергамаской Аталантой относительно годичной аренды центрального защитника Бошко Шутало.

21-летний футболист будет выступать в новом для себя клубе под 31-м номером, а его универсальность в защитной линии позволит "мастиффам" компенсировать проблемные зоны в каждой позиции в обороне.

К Аталанте хорватский исполнитель присоединился зимой 2020-го года, однако за весь период нахождения в "оробичи" сумел провести только 16 матчей, забив при этом один гол.

После завершения срока арендного соглашения, у Бошко останется еще два года действующего соглашения с "Богиней".