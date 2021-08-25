Италия

Аргентинский полузащитник Хоакин Корреа может сменить клуб в итальянской Серии А.

Полузащитник римского Лацио Хоакин Корреа может сменить клуб в летнее трансферное окно, оставшись в Серии А.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, аргентинский полузащитник "орлов" близок к переходу в миланский Интер.

По данным источника, руководство Лацио готово принять предложение Интера в размере 30 миллионов евро. С самим Корреа миланский клуб намерен заключить четырехлетний контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро в год плюс бонусы.

В прошлом сезоне Корреа сыграл 38 матчей за римский клуб, забив 11 мячей и сделал шесть ассистов.

Ранее сообщалось, что на Корреа претендует английский Эвертон.