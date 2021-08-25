Италия

Туринцы определились с заменой для американского полузащитника.

Ювентус допускает возможность ухода Вестона Маккенни в другой клуб в текущее трансферное окно и готовит замену.

Как сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио, туринцы в случае ухода американца подпишут Акселя Витселя из Боруссии Д.

Отметим, что Вестон Маккенни входит в список интересов нескольких клубов, в число которых входит Тоттенхэм.

Напомним, что Ювентус также может потерять лидера — Роналду хочет перебраться в Манчестер Сити.