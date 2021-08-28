Италия

Испанский форвард пожелал удачи своему бывшему партнеру по команде.

Накануне Манчестер Юнайтед официально объявил о возвращении португальского форварда Криштуану Роналду на Олд Траффорд.

Бывший партнер Роналду по Ювентусу Альваро Мората отреагировал на данный переход, пожелав удачи Роналду в новом клубе.

"Было здорово вновь поиграть с тобой за одну команду и вместе проживать хорошие моменты, мой друг.

Большое спасибо тебе и твоей семье за то, как хорошо вы всегда ко мне относились. Мы желаем тебе всего самого хорошего в этом новом приключении. Очень крепко обнимаю», – написал Мората на своей странице в Instagram.

Ранее стало известно, когда Роналду присоединится к Манчестер Юнайтед.