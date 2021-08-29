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Ювентус — Эмполи, Getty Images
29 августа 2021, 10:14
Уже в первом матче после ухода португальского нападающего Криштиану Роналду туринский Ювентус испытал трудности во время домашнего противостояния Эмполи, и в итоге впервые проиграл данному коллективу на своем поле в рамках национального первенства (0:1).
Обзор матча Серии А:
Ювентус — Эмполи 0:1
Гол: Манкузо, 21
Ювентус: Щесны — Данило, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро — Куадрадо (Де Шильо, 82) — Кьеза (Кулусевски, 66), Рабьо (Бернардески, 55), Бентанкур (Локателли, 66) — Дибала, Маккенни (Мората, 46).
Эмполи: Викарио — Стоянович, Исмайли, Луперто, Маркицца — Хаас, Риччи, Бандинелли (Журковски, 80) — Байрами (Штулац, 70) — Манкузо (Пинамонти, 73), Кутроне (Хендерсон, 80).
Предупреждения: Бернардески, Данило — Стоянович, Кутроне, Исмайли.