Италия

Football.ua представляет анонс матча итальянской Серии А-2021/22.

Одним из последних матчей в воскресной программе второго тура итальянской Серии А станет противостояние Милана и сардинского Кальяри.

Милан — Кальяри

Воскресенье, 29 августа, 21:45. Сан-Сиро, Милан. Главный арбитр — Марко Серра (Турин, Италия). Прямая трансляция на сервисе MEGOGO.

В новый сезон команда Стефано Пьоли вошла в условиях относительного штиля, как как из группы лидеров по итогам прошлого года лишь ей и бергамаской Аталанте удалось обойтись без лишней суеты в виде ротации на посту главного тренера. "Красно-черные" классно провели примерно половину прошлого футбольного года, но на концовку их уже не хватило, поэтому пришлось довольствоваться лишь вторым место. Впрочем, и этот результат для "россонери" годом до этого считался недостижимой вершины, поэтому сейчас им уже нет особого смысла понижать планку.

На старте нового сезона Милан прошел проверку в Генуе, сыграв на победу на поле местной Сампдории (1:0), что является отнюдь не тривиальной задачей. С учетом того, что коллектив Пьоли кое-как прошел через чехарду товарищеских матчей во время предсезонной подготовки, это было даже в чем-то неожиданным результатом. "Россонери" глобально усилились на трансферном рынке, закрыв практически все свои проблемные позиции сочетаниями опытных и юных футболистов. При прочих равных, именно такой основательный подход в итоге и приводит команду к успеху.

Что же касается сардинского коллектива, то Леонардо Семпличи удалось сохранить прописку в "элите", что для Кальяри образца последних лет является уже обыденной задачей, но вот совершать стремительный рывок вверх по турнирной лестнице с 16-го места как-то не представляется возможным. Клуб имеет достаточно скромные финансовые возможности, а если смотреть с точки зрения Милана, так и вовсе — мизерные, поэтому на трансферном рынке особых телодвижений не совершал. Да, был приобретен дорогостоящий Разван Марин из Аякса, однако на одном лишь игроке центра полузащиты все накопившиеся проблемы команды точно не решить. К тому же, Кальяри вновь насобирал порядочно арендованных игроков, поэтому о стабильности состава "россоблу" это точно скажется не лучшим образом.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Стефано Пьоли. Так, на победу Милана предлагается коэффициент 1,48, тогда как потенциальный успех Кальяри оценивается показателем 6,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,80.

Не сыграют: Ибрагимович, Кессье — Краньо, Рог, Фараго, Ладинетти.