Италия

Еще один крупный трансфер может произойти до завершения трансферного окна.

Туринский Ювентус проводит завершение летней трансферной кампании под знаком поиска нападающего для компенсации ухода Криштиану Роналду в английский Манчестер Юнайтед.

Одним из главных кандидатов на формальную замену португальца является аргентинский форварда французского Пари Сен-Жермен Мауро Икарди, которого "зебры" в свое время старались подписать еще во время финального этапа выступлений за миланский Интер.

Согласно информации итальянского журналиста Марселло Киричо из ресурса Il Bianconero.com, Ювентус уже успел сделать предложение в адрес французского коллектива, в котором прописал условия будущей возможной сделки.

Так, "бьянконери" рассматривают вариант подписания соглашения с ПСЖ по схеме, аналогичной тому, как в их стан переходил Альваро Мората из мадридского Реала: стартовый взнос в 10 млн евро в обмен на двухлетнее арендное соглашение, по завершению которого наступает момент выплаты оставшихся 25-30 млн евро.

Несмотря на то, что сам Икарди ранее заявлял, что не имеет желания уходить из "красно-синих", возможное отсутствие факта исходящего трансфера Килиана Мбаппе этим летом существенно усложнит для аргентинца конкуренцию на позиции форварда.

Тем более, что на данный момент Мауро проходит процесс восстановления от расхождения акромиально-ключичного сустава, поэтому будет отсутствовать почти до конца сентября.

В новом сезоне аргентинец уже успел сыграть четыре матча, забив при этом два гола.