Футболист опроверг все слухи об уходе.
Мауро Икарди, Getty Images
31 июля 2021, 17:22
Нападающий французского ПСЖ Мауро Икарди опроверг слухи о своем уходе из клуба в ближайшее время.
"Я буду играть за ПСЖ в следующем сезоне, в следующем и в следующем. В этом никогда не было сомнений!!! Вперед, ПСЖ", — написал футболист в своем Instagram.
Сообщалось, что Икарди с помощью своей жены Ванды Нары, которая также является его агентом, ищет новый клуб в Италии.
Однако если ПСЖ все же продаст его в Серию А, то будет вынужден заплатить штраф в размере 15 миллионов евро Интеру. Дело в том, что при продаже Икарди, миланский клуб вписал данный пункт в договор.
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