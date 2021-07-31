Франция

Футболист опроверг все слухи об уходе.

Нападающий французского ПСЖ Мауро Икарди опроверг слухи о своем уходе из клуба в ближайшее время.

"Я буду играть за ПСЖ в следующем сезоне, в следующем и в следующем. В этом никогда не было сомнений!!! Вперед, ПСЖ", — написал футболист в своем Instagram.

Сообщалось, что Икарди с помощью своей жены Ванды Нары, которая также является его агентом, ищет новый клуб в Италии.

Однако если ПСЖ все же продаст его в Серию А, то будет вынужден заплатить штраф в размере 15 миллионов евро Интеру. Дело в том, что при продаже Икарди, миланский клуб вписал данный пункт в договор.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.