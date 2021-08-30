Италия

Футболист, вероятно, продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Аталанта, за которую выступает Руслан Малиновский, планирует усилить свой состав полузащитником АЗ Теуном Копмейнерсом.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, клубы уже достигли соглашение о трансфере полузащитника. АЗ получит за своего футболиста около 12 миллионов евро, еще два миллиона АЗ получит в виде бонусов.

Ожидается, что Копмейнерс подпишет контракт с Аталантой длительностью на пять лет — до лета 2025.

В составе первой команды АЗ Копмейнерс провел 154 матча, забил 43 мяча и отдал 17 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Верона оформила аренду защитника Аталанты.