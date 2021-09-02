Уругвайский защитник нашел новый клуб в итальянской Серии А.
Мартин Касерес. Фото ФК Кальяри
02 сентября 2021, 09:10
Уругвайский защитник Мартин Касерес продолжит карьеру в итальянском Кальяри.
Как сообщает клубная пресс-служба, уругваец подписал контракт с клубом до конца текущего сезона.
Последней командой Касереса была Фиорентина, которую он покинул в июле. Также 34-летний защитник известен по выступлениям за Ювентус, Лацио, Саутгемптон, Севилью, Барселону, помимо прочих команд.
Напомним, Кальяри идет на 14 месте итальянской Серии А, набрав один турнирный пункт в двух стартовых матчах.