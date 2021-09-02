Италия

Уругвайский защитник нашел новый клуб в итальянской Серии А.

Уругвайский защитник Мартин Касерес продолжит карьеру в итальянском Кальяри.

Как сообщает клубная пресс-служба, уругваец подписал контракт с клубом до конца текущего сезона.

Последней командой Касереса была Фиорентина, которую он покинул в июле. Также 34-летний защитник известен по выступлениям за Ювентус, Лацио, Саутгемптон, Севилью, Барселону, помимо прочих команд.

Напомним, Кальяри идет на 14 месте итальянской Серии А, набрав один турнирный пункт в двух стартовых матчах.