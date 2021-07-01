Италия

Уругваец перешел в статус свободного агента.

Защитник Мартин Касерес покинул Фиорентину.

"Фиалки" объявили об уходе 34-летнего футболиста, который стал свободным агентом.

Уругваец выступал за Фиорентину с 2019 года. Ранее он также защищал цвета Ювентуса, Лацио, Вероны, Саутгемптона, Севильи, Барселоны и Рекреативо.

В минувшем сезоне Касерес провел за флорентийский клуб 29 матчей в рамках Серии А, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Transfermarkt оценивает его в 1 миллион евро.

Напомним, что сегодня Фиорентину также покинул Франк Рибери.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.