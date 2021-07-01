Уругваец перешел в статус свободного агента.
Мартин Касерес, getty images
01 июля 2021, 17:19
Защитник Мартин Касерес покинул Фиорентину.
"Фиалки" объявили об уходе 34-летнего футболиста, который стал свободным агентом.
Уругваец выступал за Фиорентину с 2019 года. Ранее он также защищал цвета Ювентуса, Лацио, Вероны, Саутгемптона, Севильи, Барселоны и Рекреативо.
В минувшем сезоне Касерес провел за флорентийский клуб 29 матчей в рамках Серии А, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Transfermarkt оценивает его в 1 миллион евро.
Напомним, что сегодня Фиорентину также покинул Франк Рибери.
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