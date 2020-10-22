Германия

Томас Тухель вновь сможет рассчитывать на трех футболистов.

Торган Азар, Мануэль Аканжи и Эмре Джан вернулись к тренировкам с Боруссией Д в общей группе, сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба.

В ближайшее время дортмундцев ждут поединки против Шальке в чемпионате Германии и против Зенита в Лиге чемпионов.

Напомним, что Боруссия Д продолжает вести работу над усилением состава — "шмели" собираются подписать Эриксена следующим летом.