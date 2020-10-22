Германия 22 октября 2020, 18:31 Азар, Аканжи и Джан вернулись в общую группу Боруссии Д Томас Тухель вновь сможет рассчитывать на трех футболистов. getty images 22 октября 2020, 18:31 Торган Азар, Мануэль Аканжи и Эмре Джан вернулись к тренировкам с Боруссией Д в общей группе, сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба. В ближайшее время дортмундцев ждут поединки против Шальке в чемпионате Германии и против Зенита в Лиге чемпионов. Напомним, что Боруссия Д продолжает вести работу над усилением состава — "шмели" собираются подписать Эриксена следующим летом. Люди Торган Азар Мануэль Аканжи Эмре Джан Команды Боруссия Д Источники ФК Боруссия Д Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте