Украинский полузащитник не занимался в общей группе.
Руслан Малиновский, фото getty images
06 сентября 2021, 22:30
Руслан Малиновский вернулся в расположение Аталанты после участия в отборе на чемпионат мира-2022 в составе сборной Украины.
Как сообщает официальный сайт "бергамасков", украинский полузащитник не занимался в общей группе, проведя тренировку по индивидуальной программе.
В текущем сезоне Руслан Малиновский провел два поединка на клубном уровне, но результативными действиями не отметился.
Напомним, что ранее украинский полузащитник обиделся на решение Александра Петракова оставить его в запасе.