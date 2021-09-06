Италия

Украинский полузащитник не занимался в общей группе.

Руслан Малиновский вернулся в расположение Аталанты после участия в отборе на чемпионат мира-2022 в составе сборной Украины.

Как сообщает официальный сайт "бергамасков", украинский полузащитник не занимался в общей группе, проведя тренировку по индивидуальной программе.

В текущем сезоне Руслан Малиновский провел два поединка на клубном уровне, но результативными действиями не отметился.

Напомним, что ранее украинский полузащитник обиделся на решение Александра Петракова оставить его в запасе.