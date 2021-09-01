ЧМ-2022. Отбор

Наставники определились со стартовыми составами на матч отбора к ЧМ-2022.

Национальная команда Украины встретиться с Казахстаном в рамках матча четвертого тура отбора к ЧМ-2022.

Наставники команды Александр Петраков и Талгат Байсуфинов определились со стартовыми составами своих команд на очный поединок.

Стоит отметить появление в основе нашей национальной команды полузащитника Динамо Виталия Буяльского. Примечательно, что на замене осталася полузащитник Аталанты Руслан Малиновский.

Состав сборной Казахстана: Покатилов – Быстров, Марочкин, Логвиненко, Малый, Валиуллин – Тагиберген, Куат, Васильев – Нургалиев, Шушеначев.

Состав сборной Украины: Пятов, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Соболь, Сидорчук, Зинченко, Буяльский, Ярмоленко, Яремчук

Запасные: Бойко, Ризнык, Сирота, Кривцов, Качараба, Малиновский, Шапаренко, Корниенко, Макаренко, Цыганков, Тымчик, Сикан.

Напомним, матч Казахстан — Украина состоится первого сентября в Нур-Султане. Старт матча запланирован на 17:00.