ЧМ-2022. Отбор

Полузащитник национальной сборной Украины верит в успех команды Петракова.

Национальная команда Украины встретиться с Казахстаном в рамках матча четвертого тура отбора к ЧМ-2022.

Один из лидеров национальной команды Руслан Малиновский рассказал о мотивации "сине-желтых" на предстоящий матч, заявив, что матч с Казахстаном — самый важный для футболистов сборной Украины.

"Мне сделали операцию, все хорошо. Я восстановился немного раньше, чем планировалось, но сейчас чувствую себя намного лучше с каждой неделей. Впереди у нас еще пять матчей, поэтому нужно к ним готовиться. Поединок с Казахстаном будет самым важным для нас, поэтому мы не должны думать об игре с Францией. Нас ожидает первый тест, который мы должны сдать «на отлично», — сказал Малиновский в комментарии ТК Футбол 1/2/3.

Ранее сообщалось, что Александр Петраков не включил Степаненко и Зубкова в заявку на матч с Казахстаном.

Напомним, матч Казахстан — Украина состоится первого сентября в Нур-Султане. Старт матча запланирован на 17:00.