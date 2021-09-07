Италия

Хорватский полузащитник получил предложение продлить контракт.

Согласно информации от портала Calciomercato, отец полузащитника итальянского Интера Марцело Брозовича, Иван, который по совместительству является агентом футболиста, прибыл в Милан ради проведения переговоров с клубом о продлении контракта для своего сына.

Текущее соглашение хорватского исполнителя рассчитано до конца текущего сезона, поэтому "змеи" рискуют потерять игрока, так и не получив прибыли с его возможного ухода.

Как сообщается, обе стороны открыты для переговоров, но при этом отстаивают исключительно выгодные им условия будущей сделки.

Интер предлагает контракт до 2024-го года с повышением заработной платы с 3,5 до 4 млн евро в год, в то время как Брозович желает получать не менее 5 млн евро.

Отметим, что за прошлый сезон Марцело сыграл 42 матча, забив два гола и отдав семь голевых передач, а в новом футбольном году дважды появлялся на футбольном поле.