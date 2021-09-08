Команда Джан Пьеро Гасперини продолжает подготовку к матчу с Фиорентиной.
Руслан Малиновский, ФК Аталанта
08 сентября 2021, 01:51
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский возобновил тренировки в общей группе бергамаской команды, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Напомним, Малиновского досрочно отпустили из расположения сборной Украины после отборочных матчей ЧМ-2022, после чего он провел одну тренировку в Италии по индивидуальной программе.
Также отмечается, что два нападающих Дуван Сапата и Роберто Пикколи продолжили работу по индивидуальной программе. Также продолжает восстановление после травмы форвард Луис Муриэль.
Ближайший матч Аталанта проведет против Фиорентины. Игра состоится в субботу, 11 сентября, в 21:45 по киевскому времени.
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