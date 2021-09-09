Италия

Колумбийский форвард Луис Муриэль получил из-за мышечной травмы.

Колумбийский форвард Аталанты Луис Муриэль не поможет своей команде в ближайших матчах из-за мышечной травмы.

Как сообщает издание Football Italia, колумбиец получил мышечную травму и выбыл на неопределенный срок.

Сроки восстановления станут известны после дополнительных обследований. Степань травмы оценивается как серьезная.

В субботу, 11 сентября, Аталанта сыграет с Фиорентиной в третьем туре чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что Малиновский вернулся в общую группу Аталанты.

