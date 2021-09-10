Италия

Ювентус подтвердил информацию о повреждении игрока.

Ранее, Football.ua сообщал о том, что нападающий туринского Ювентуса Федерико Кьеза получил повреждение во время выступления в матче квалификации чемпионата мира-2022 в составе сборной Италии против национальной команды Швейцарии (0:0).

Уже тогда врачи "Скуадры Адзурры", несмотря на тот факт, что футболист сумел завершить игру без серьезного вмешательства медперсонала, выражали сомнения относительно того, сумеет ли он восстановиться от полученного во время одного из эпизодов повреждения.

В последствии, когда форвард прибыл в расположение своей команды, медперсонал туринского Ювентуса первым делом пригласил его на медобследование, результаты которого вряд ли порадуют Массимилиано Аллегри.

Как сообщает официальный сайт клуба, здоровья Кьезе ничего серьезно не угрожает, однако в качестве меры предосторожности медики рекомендовали тренерскому штабу воздержаться от его использования во время выездной игры на Сан Паоло против неаполитанского Наполи.

Как итог, в матче 11 сентября, время начала которого установлено на 19:00, Кьеза не сможет принять участие, а его команда останется без одного из ключевых футболистов в атаке в принципиальном матче на старте сезона.