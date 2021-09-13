Италия

Подопечные Стефано Пьоли здорово стартуют второй сезон кряду.

В центральном матче третьего тура элитного дивизиона чемпионата Италии Милан уверенно обыграл римский Лацио.

Как сообщает Opta, Милан впервые выиграл три стартовых матча Серии А два сезона подряд.

Подопечные Стефано Пьоли по итогам игрового дня расположились на второй строчке турнирной таблицы, уступая Роме по дополнительным показателям.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Милана против Лацио.