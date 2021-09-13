Подопечные Стефано Пьоли здорово стартуют второй сезон кряду.
Милан - Лацио, getty images
13 сентября 2021, 01:51
В центральном матче третьего тура элитного дивизиона чемпионата Италии Милан уверенно обыграл римский Лацио.
Как сообщает Opta, Милан впервые выиграл три стартовых матча Серии А два сезона подряд.
Подопечные Стефано Пьоли по итогам игрового дня расположились на второй строчке турнирной таблицы, уступая Роме по дополнительным показателям.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Милана против Лацио.