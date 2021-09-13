Италия

Украинский полузащитник не оставил о себе хорошего впечатления.

В рамках четвертого тура итальянской Серии А украинский полузащитник Виктор Коваленко получил место в стартовом составе Специи на домашний матч против фриульского Удинезе, однако не сумел отличиться запоминающейся игрой.

Хозяева уступили "маленьким зебрам" со счетом 0:1, а наш соотечественник получил наиболее низкую оценку среди всех футболистов, присутствовавших в стартовом составе футболистов.

Уже после завершения поединка, итальянская пресса оценила, в частности, игру украинского исполнителя, оставив о нем далеко не самые лестные отзывы.

"Медленный, старательный в защите, но бесполезный в атаке", "Коваленко за матч сделал три касания и просто бродил по полю" — комментариями подобного, схожего между собой смысла, отметились авторитетные издания La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport, а также случайный пользователь социальных сетей. К слову, комментировать игру Коваленко в отдельности почти никто из итальянских любителей футбола не брался.

С точки зрения сухой статистики, Коваленко сделал 27 касаний мяча, в то время как сменивший его Кевин Агудело за вдвое меньший отрезок игрового времени совершил 25.

При этом, колумбиец также оформил 17 передач (12 точных), против 21 (16) у Виктора, из которых две передачи пошли под удар партнерам (0 у Коваленко). Кроме того, Агудело был более заметен в работе с мячом: 2 удачных попытки дриблинга из двух (0 у Коваленко), 4 выигранных единоборства (одно у Коваленко), к котором можно было добавить один удар в створ (0 у Коваленко).

В целом, итоговой оценкой для украинца стали "пятерки" по десятибалльной системе от ведущих спортивных изданий Италии, поэтому есть сомнения, что Тиаго Мотта даст ему шанс уже в следующей игре против Венеции на выезде.