Италия 12 сентября 2021, 15:53 Коваленко сыграет в стартовом составе Специи против Удинезе Украинский полузащитник дебютирует за Специю в Серии А. Фото ФК Специя 12 сентября 2021, 15:53 В матче третьего тура чемпионата Италии Тьяго Мотта включит Виктора Коваленко в стартовый состав Специи. В первом туре Коваленко не попал в заявку против Кальяри, а во втором против Лацио остался в запасе. Однако сыграл за Специю в Кубке Италии. Матч Специя — Удинезе начнется в 16:00 по киевскому времени и пройдет на недавно открытом после реконструкции клубном стадионе Альберто Пиччо. Люди Виктор Коваленко Команды Специя Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте