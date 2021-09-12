Италия

Украинский полузащитник дебютирует за Специю в Серии А.

В матче третьего тура чемпионата Италии Тьяго Мотта включит Виктора Коваленко в стартовый состав Специи.

В первом туре Коваленко не попал в заявку против Кальяри, а во втором против Лацио остался в запасе. Однако сыграл за Специю в Кубке Италии.

Матч Специя — Удинезе начнется в 16:00 по киевскому времени и пройдет на недавно открытом после реконструкции клубном стадионе Альберто Пиччо.