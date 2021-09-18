Италия

Футболист рассказал о возвращении в Юве.

Нападающий туринского Ювентуса Мойзе Кин рассказал о своем возвращении в клуб.

"Я должен заменить Роналду? На меня это не давит. Я просто хочу помочь команде, в которой я вырос и где удачно выступал.

Я просто хочу играть, на меня нет давления, я просто чувствую ответственность за то, что ношу футболку туринского Ювентуса", — рассказал Кин.

Отметим, что Кин сыграл восемь минут в проигранном Наполи матче в Серии А и получил 22 минуты в игре против Мальме в Лиге чемпионов.

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