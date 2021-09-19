Италия

Football.ua представляет анонс матча 4-го тура чемпионата Италии.

В рамках четвертого тура итальянской Серии А туринский Ювентус дома сыграет против Милана.

Ювентус — Милан

Воскресенье, 19 сентября. Турин, Альянц Стэдиум. Арбитр — Даниэле Довери. Прямая трансляция на Megogo

Про то, что Ювентус ужасно начал сезон, уже написали. Клуб не может найти свой игры, а постоянные перетасовки состава, травмы — не играют в плюс "старой сеньоре". В Серии А команда, которую летом принял Массимилиано Аллегри, не знает вкус побед. Да, прошло только три тура, но при этом набрано только одно очко. Претендент на чемпионство занимает 16 место в турнирной таблице. Ситуацию нужно срочно исправлять и начинать уже в матче против Милана. Соперник не простой, но одинаково уставший, ведь на этой неделе и Милан и Ювентус играли в Лиге чемпионов. Там, к слову, Юве обыграл без проблем Мальме (3:0).

Милан в чемпионате играет максимально хорошо. В трех первых матчах команда Пиоли сумела добыть девять очков. Особо и не вспомнишь, когда в последний раз Милан таким образом стартовал в Серии А. При всем при этом, у Милана семь забитых мячей и один пропущенный — одна из лучших оборон на данный момент. Но вот в Лиге чемпионов, куда Милан попал впервые за восемь лет, дела сходу не задались. В первом туре они уступили Ливерпулю, при этом ведя в счете После первого тайма. Поражение в ЛЧ — хороший раздражитель, тем более, чтобы туда попасть и в следующем году, нужно успешно сыграть в чемпионате. Что Пиоли и его парни делают.

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