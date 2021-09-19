Италия

Джан Пьеро Гасперини подвел итоги победного матча.

Аталанта Руслана Малиновского добыла тяжелую победу над Салернитаной на выезде в рамках матча четвертого тура Серии А.

Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини подвел итоги победного матча, заявив, что победа его команды была незаслуженной.

"Мы встречались с очень энергичной командой, атмосфера гнала их вперед, поэтому матч сложился для нас тяжело.

Не лучшая наша игра? Это футбол, это не всегда легко объясняется.Салернитана начала мощно, у них было три поражения и больше адреналина, чем у нас. Но как только они снизили интенсивность, мы взяли игру под контроль.Обидный результат для Салернитаны, не будем лгать, но это футбол", — цитирует наставника издание Football Italia

Ранее сообщалось, что Малиновский получил низкую оценку в матче с Салернитаной по версии Whoscored.