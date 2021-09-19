Италия

Состоялся очередной поединок четвертого тура итальянской Серии А.

В стартовом матче игрового дня в итальянской Серии А в рамках четвертого тура Сампдория в гостях уверенно обыграла Эмполи со счетом 3:0.

Победу команде Клаудио Раньери принес оформленный дубль в исполнении Франческо Капуто, а его усилия были подкреплены результативным ударом Антонио Кандревы.

После четырех игр Сампдория набрала пять очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице Серии А, а у Эмполи три балла и 15-я строчка.

Эмполи — Сампдория 0:3

Голы: Капуто, 31, 52, Кандрева, 70.

Эмполи: Викарио — Стоянович, Исмайли, Луперто, Маркицца — Риччи — Хаас (Журковски, 56), Байрами (ла Мантия, 78), Хендерсон (Бандинелли, 57) — Манкузо (Пинамонти, 68), Кутроне (Ди Франческо, 68).

Сампдория: Аудеро — Берешински, Йосида, Колли (Шабо, 83), Ауджелло — Кандрева, Торсби (Аскильдсен, 63), Силва (Экдаль, 69), Дамсгор (Депаоли, 69) — Капуто (Торрегросса, 83), Квальярелла.

Предупреждения: Журковски, Луперто — Аскильдсен, Торрегросса.