"Старая сеньора" не сумела удержать победный счет в домашнем матче Серии А.
Ювентус и Милан сыграли вничью, Getty Images
19 сентября 2021, 23:38
Отчет о матче будет доступен в этой новости немного позже.
Ювентус – Милан – 1:1
Голы: Мората, 4 – Ребич, 76.
Ювентус: Щесны – Данило, Кьеллини, Бонуччи, Сандро – Куадрадо (Кьеза, 72), Бентанкур, Локателли, Рабьо – Дибала (Кулусевски, 79), Мората (Кин, 66).
Милан: Меньян – Томори, Кьер (Калулу, 36), Романьоли, Эрнандес – Тонали, Кессье (Беннасер, 64) – Салемакерс (Флоренци, 63), Диас (Мальдини, 90+2), Леау – Ребич.
Предупреждения: Дибала (65) – Тонали (65).