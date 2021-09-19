Отчет о матче будет доступен в этой новости немного позже.

Ювентус – Милан – 1:1
Голы: Мората, 4 – Ребич, 76.

Ювентус: Щесны – Данило, Кьеллини, Бонуччи, Сандро – Куадрадо (Кьеза, 72), Бентанкур, Локателли, Рабьо – Дибала (Кулусевски, 79), Мората (Кин, 66).

Милан: Меньян – Томори, Кьер (Калулу, 36), Романьоли, Эрнандес – Тонали, Кессье (Беннасер, 64) – Салемакерс (Флоренци, 63), Диас (Мальдини, 90+2), Леау – Ребич.

Предупреждения: Дибала (65) – Тонали (65).