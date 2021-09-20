Италия

Наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри подвел итоги ничейного матча.

Ювентус упустил победу над Миланом в рамках матча четвертого тура итальянской Серии А.

Наставник туринской команды Массимилиано Аллегри подвел итоги ничейного матча, взяв вину за провальный старт в чемпионате на себя.

"Несмотря на хороший первый тайм, в которым мы создавали моменты и позволили сопернику лишь одну возможность в атаке, мы рисковали проиграть в конце матча, который находился под полным контролем.

К сожалению, мы потеряли концентрацию, решимость и сосредоточенность. Посмотрите на угловой, из-за которого мы пропустили. Нельзя отдавать матч, которым у вас под контролем. Нам нужно двигаться дальше

Признаюсь, что я ошибся с заменами. Я ошибся. Я должен был задействовать больше защитников и сохранить наше лидерство в счете, поэтому я беру на себя ответственность за это.

Были некоторые положительные моменты – это первый тайм. Но последние 15 минут меня очень злят. Мы должны были терпеть, должны были драться изо всех сил. В такие моменты не надо выглядеть эстетично. Нужно просто добиться результата. К счастью, арбитр дал финальный свисток, потому что мы откровенно рисковали проиграть.

Если вы не понимаете, что нужно отложить в сторону все личные проблемы, работать в качестве защитника, даже если ты нападающий, то результатов не будет", — цитирует специалиста Football Italia.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус — Милан.