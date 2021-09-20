Италия

Бразильский футболист подвел итога матча против Милана.

Ювентус упустил победу над Миланом в рамках матча четвертого тура итальянской Серии А.

По итогам четырех туров подопечные Массимилиано Аллегри набрали только два турнирных пункта и находятся на 18 строчке турнирной таблицы.

Защитник туринского клуба Данило высказался о ничейном матче против Милана, оценив турнирное положение своей команды.

"Я согласен с тренером, что нужно показывать более командный футбол, хотя в целом игра у нас получается, но с результатами туго. Нужно понять, почему так происходит.

На мой взгляд, проблема скорее в психологии, чем в физической готовности. Иногда у нас не получается атаковать и обороняться слаженно, быстро двигать мяч, и это, безусловно, надо исправлять.

Нам нужно сосредоточиться исключительно на своей работе, на том, как самим прибавить, и не думать о других. Если сможем играть на своем уровне, то, конечно же, поднимемся в таблице", — приводит слова Данило Football Italia.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус — Милан.