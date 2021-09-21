Италия

Сербский форвард высказался о трансферных слухах.

Нападающий Фиорентины Душан Влахович прокомментировал слухи в летнее трансферное окно, которые связывали его с переходом в другую команду. Сообщалось, что в подписании 21-летнего серба заинтересованы ряд клубов из английской Премьер-лиги, а также мадридский Атлетико.

"Я хотел остаться в Фиорентине. В том числе из-за того, что команду возглавил Итальяно. Думаю, здесь я смогу прогрессировать еще больше.

Я забью много голов и отдам много голевых передач. Все остальное придет со временем", — приводит слова Влаховича журналист Фабрицио Романо со ссылкой на DAZN.

В нынешнем сезоне Влахович забил пять мячей в пяти матчах Фиорентины во всех турнирах, а в прошлом стал одним из лучших бомбардиров Серии A с 21 голом.