Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В рамках пятого тура итальянской Серии А действующий чемпион страны, миланский Интер, совершал визит к Фиорентине во Флоренцию, где его ждал далеко не самый радушный прием в первой половине матча.

Однако, уже после перерыва коллектив Симоне Индзаги выстрелил дважды, после чего удаление у соперников и гол Ивана Перишича в конце основного времени окончательно добили хозяев поля.

Обзор матча:

Фиорентина — Интер 1:3

Голы: Соттиль, 23 — Дармиан, 52, Джеко, 55, Перишич, 87

Фиорентина: Драговски — Бенасси (Одриосола, 66), Миленкович, Настасич, Бираги — Бонавентура (Кальехон, 84), Торрейра (Амрабат, 66), Данкан (Кокорин, 84) — Гонсалес, Влахович, Соттиль (Сапонара, 74).

Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Дармиан (Думфрис, 66), Барелла (Весино, 70), Брозович, Чалханоглу (Гальярдини, 84), Перишич — Джеко (Санчес, 70), Лаутаро (Димарко, 83).

Предупреждения: Гонсалес — Шкриниар, Дармиан, Чалханоглу

Удаление: Гонсалес, 78.