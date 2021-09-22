Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В рамках пятого тура итальянской Серии А бергамаская Аталанта на своем поле принимала Сассуоло, матчи с которым на Атлети Адзурри д’Италия у "Богини" нередко получаются результативными.

Так случилось и на этот раз. Благодаря голевой передачи Руслана Малиновского хозяева вышли вперед уже на третьей минуте матча, после чего удвоили счет под конец первого тайма, однако ответный мяч Доменико Берарди позволил гостям вернуться в игру перед уходом на перерыв.

Во второй половине матча "нероверди" так и не нанесли ударов в створ ворот соперников, поэтому уступили в итоге с тем же счетом, который был установлен в конце первого тайма.

Обзор матча:

Аталанта — Сассуоло 2:1

Голы: Госенс, 3, Дзаппакоста, 37 — Берарди, 44

Аталанта: Муссо — Джимсити, Демирал, Толой — Дзаппакоста (Мехле, 69), Коопмейнерс, де Рон, Госенс (Песселья, 69) — Малиновский (Иличич, 63), Пессина (Пашалич, 84) — Сапата (Пикколи, 84).

Сассуоло: Консильи — Мюльдюр, Айхан, Феррари, Кирьякопулос — Маньянелли (Харруи, 60), Фраттези (Лопес, 82) — Берарди, Траоре (Джуричич, 67), Бога (Распадори, 60) — Дефрель (Скамакка, 82).

Предупреждения: Малиновский, Песселья — Феррари, Лопес.