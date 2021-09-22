Италия

Голкипер Милана Майк Меньян не стал отмалчиваться после инцидента.

Перед матчем Серии А Ювентуса и Милана на прошлых выходных фанаты "бьянконери" обзывали голкипера "россонери" Майка Меньяна "негром" и "обезьяной". Футболист совершенно никак не реагировал, но по поведению было заметно, что он таки слышал, что говорили в его адрес фанаты соперников.

В своих соцсетях Майк выступил с обращением по поводу этого инцидента.

"Тем вечером на Альянц Стэдиум болельщики Ювентуса позволили себе расистские оскорбления и кричалки в мой адрес. Что вы хотите, чтобы я сказал? Что расизм – это плохо, а эти болельщики глупые? Дело не в этом. Я не первый и не последний игрок, с которым сучилось подобное. Пока такие вещи будут рассматриваться как отдельные случаи и не будут приниматься комплексные меры, история будет повторяться снова, снова и снова".

"Что мы делаем для борьбы с расизмом на футбольном стадионе? Вы действительно верите, что это эффективно? Я — игрок клуба, который стремится к тому, чтобы быть лидером в противостоянии любому типу дискриминации. Но нам нужно все больше и больше объединяться в этой битве против социальной проблемы, которая выходит за рамки футбола".

"Знают ли люди, принимающие решения, что мы чувствуем, когда слышим оскорбления, изображающие нас животными? Знают ли они, какой эффект это оказывает на наши семьи и наших близких, которые просто не могут понять, почему эти вещи продолжают происходить в 2021 году? Я не "жертва" расизма. Я Майк, отстаивающий свои права, черный и гордый. Пока у нас будет возможность повысить наш голос и изменить ситуацию, мы будем делать это".

Меньян перебрался в Милан этим летом из Лилля и заменил в клубе Джанлуиджи Доннарумму.