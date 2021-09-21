Италия

Группа поклонников туринского клуба отметилась отвратительным поступком.

Отвратительный старт нового сезона итальянской Серии А для туринского Ювентуса продлился домашним поединком против Милана, по итогам которого был зафиксирован ничейный счет (1:1).

Ювентус — Милан 1:1 Видео голов и обзор матча

Однако, куда более ужасным поступком отметилась группа поклонников "зебр", которая разместилась на трибунах перед началом игры, находясь неподалеку от зоны разминки голкиперов "россонери".

Как можно было заметить по опубликованным видеофрагментам, жертвой оскорбительных выкриков на почве расовых различий стал голкипер "россонери" Майк Меньян.

С трибун доносились выкрики, содержащие слова "негр" и "обезьяна", на которые футболист совершенно никак не реагировал, хотя по его первоначальному поведению было заметно, что он таки слышал, что говорили в его адрес фанаты соперников.

Отметим, что по итогам четырех сыгранных туров туринский Ювентус так и не смог одержать ни одной победы, а Милан, тем временем, на этом же отрезке обошелся без поражений, и уже сумел набрать 10 очков.