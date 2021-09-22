Италия

Завершились два матча чемпионата.

В рамках пятого тура итальянской Серии А завершились еще два поединка.

Милан в домашних стенах переиграл аутсайдера чемпионата Венецию со счетом 2:0. Оба гола были забиты во втором тайме. Сначала отметился Диас, а после забил Тео Эрнандес.

Милан - Венеция 2:0

Голы: Диас, 68, Эрнандес, 82

Милан: Меньян, Калулу, Романьоли, Габбия (Томори, 59), Балло-Туре (Эрнандес, 59), Флоренци (Салемакерс, 59), Беннасер, Тонали, Ребич (Пеллегри, 74), Рафаэл Леау, Браим Диас (Кессье, 81).

Венеция: Мяенпяа, Эбуэхи (Маццокки, 74), Кальдара, Чеккарони, Молинаро, Вакка (Тессманн, 81), Перец (Чрнигой, 53), Бузио, Форте (Анри, 53), Араму, Юнсен (Окереке, 74).

Предупреждения:

Форте (25), Кальдара (77).

В параллельном матче Кальяри, несмотря на статус фаворита, в домашних стенах уступил Эмполи со счетом. В первом тайме голом отметился Ди Франческо, а во второй половине игры забил Штулац.

Кальяри — Эмполи 0:2

Голы: Ди Франческо, 29, Штулац, 69

Кальяри: Краньо, Чеппителли (Паволетти, 85), Валюкевич (Касерес, 70), Карбони (Годин, 46), Далберт, Нандес, Ликояннис (Перейро, 77), Дейола (Стротман, 46), Марин, Жоао Педро, Кейта Бальде.

Эмполи: Викарио, Стоянович (Исмайли, 64), Романьоли, Вити, Маркицца, Хендерсон, Хаас (Аслани, 83), Журковски, Риччи (Штулац, 64), Ди Франческо (Байрами, 83), Пинамонти (Ла Мантия, 87).

Предупреждения: Журковски, Годин.