Италия

Обзор главных событий в чемпионате Италии.

Очередной тур Серии А проходил в мид-уик, со вторника по четверг, благо эта неделя свободна от еврокубков. Несмотря на плотный график, сенсаций не было и близко: "андердоги" тоже вынуждены применять ротацию, а скамейка запасных у топ-клубов определённо длиннее. К неожиданностям можно отнести лишь ничью Торино с Лацио, и то речь не столько о результате, сколько об игровом перевесе туринцев.

Наконец-то выиграл Ювентус, который одним рывком поднялся из низов таблицы в середину – плотность в начале сезона благоволит таким манёврам. Кроме победы "бьянконери" отметим первые очки Салернитаны, неизменно уступавшей в стартовых турах. Вот кто сохраняет стабильность, так это Наполи, который очков совсем не теряет. Команда Спаллетти лидирует, её подпирают два миланских клуба, следом за ними Рома – эти четыре команды определённо радуют в начале сезона.

Легендарный гимн Ромы совсем иначе звучит, когда на трибунах есть зрители

Результаты:

Когда Осимхен здоров

Наполи рвёт и мечет. Две гостевые победы кряду со счётом 4:0 – потрясающий результат. Эту команду понемногу начинают сравнивать с детищем Маурицио Сарри в сезоне-2017/18, когда неаполитанцы стартовали с восьми побед. Теперь набралось уже пять, и это лучший старт в карьере Лучано Спаллетти. Лидерство в таблице подтверждается статистикой. Именно Наполи – лучшая команда Серии А по ударам (17,2 за игру), владению мячом (59,9%) и проценту точных передач (89,3%).

Если разгром Удинезе был лёгкой прогулкой, то в матче против Сампдории довелось потрудиться: при счёте 0:1 хозяева создали несколько опасных моментов, но выручал Давид Оспина. Лишь второй гол окончательно решил судьбу встречи. Особенность этого Наполи в том, что он не останавливается, поведя в счёте, а продолжает атаковать до финального свистка. "Партенопеи» отменно готовы физически, Спаллетти даже минимизировал ротацию. Но надолго ли хватит бензина?

Прекрасную форму набрал Виктор Осимхен. Когда этот форвард не травмирован либо дисквалифицирован, то становится одним из лучших голеадоров чемпионата. Его главная особенность – потрясающие физические данные, в первую очередь скорость. Впечатлило, как нигериец ещё при 0:0 отобрал мяч у соперника и выбежал один на один (не забил, но позже реализовал два других момента). Также отметим ювелирный гол Фабиана Руиса и ассисты от Ирвинга Лосано и Лоренцо Инсинье.

Две волшебные замены

Милан взял три очка значительно скромнее. Определённые трудности предугадывались при взгляде на стартовый состав "россонери", который впору было называть экспериментальным. Продолжают лечиться оба центрфорварда, справа в полузащите играл Флоренци (пока одно из главных разочарований сезона), а вся четвёрка защитников, по большому счёту, была резервной – даже Романьоли в этом году чаще сидит на лавке, не говоря уже про таких игроков, как Габбья, Калулу и Балло-Туре.

К счастью миланцев, пределом мечтания для Венеции была нулевая ничья. Другой вопрос, что она стала реальной перспективой по ходу встречи, когда хозяева с изрядным трудом создавали моменты, чем вызывали недовольство зрителей на Сан-Сиро. Анте Ребич не будет забивать в каждом матче, а Рафаэль Леау – и вовсе ситуативный игрок, чередующий яркие матчи с провальными. Зато Майк Меньян без труда отыграл уже третий матч на ноль.

Решающими стали замены во втором тайме. Недостающим звеном были свежие игроки основы – Тео Эрнандес и Алексис Салемакерс. Бельгиец добавил креатива за счёт резкого дриблинга, а француз, получивший немало критики в стартовых турах, проявил свои лучшие качества: сначала ассист на Браима Диаса, затем гол после фирменного подключения в штрафную.

Победа важнее разгромов

Куда более напряжённой получилась игра во Флоренции. Здесь команды выдали битву "тайм на тайм": до перерыва намного сильнее выглядела Фиорентина, но во втором тайме Интер переломил ход матча и вырвал победу.

Стартовое давление хозяев потянет на масштабный анонс: такая "скуадра виола" будет опасна для любого соперника и получит все шансы впервые за несколько лет финишировать в верхней части таблицы, а то и побороться за еврокубки. Осталось разобраться с физической готовностью, ведь футбол Винченцо Итальяно, основанный на скорости и прессинге (в том же духе играла его Специя), не так уж прост в реализации, поскольку игроки выматываются и не настолько убедительны в концовке.

Наиболее противоречивый игрок тура – Николас Гонсалес. В первом тайме он был лучшим на поле, разрывая правый фланг гостей. Именно аргентинец, по сути, создал гол Фиорентины, прострелив на Соттила, которому оставалось замкнуть в пустой угол ворот. Во втором тайме Гонсалес, однако, подвёл свою команду. При счёте 1:2, когда оставалась надежда вырвать ничью, Нико умудрился заработать подряд две жёлтые карточки за разговоры: сначала чересчур эмоционально апеллировал к судье (Бастони прихватил его за майку), а затем решил иронически аплодировать. Глупейшее удаление.

Интер худо-бедно держался в первом тайме благодаря сэйвам Хандановича, а вот сразу после перерыва стремительно забил два мяча и уже не отдавал инициативу. Отмечаем стабильность Николо Бареллы, который в каждом из пяти туров отмечался результативным действием: один гол и четыре ассиста. До начала сезона было много опасений по поводу "нерадзурри", но уверенность и чемпионский характер остались вместе с командой. Эта волевая победа куда более ценна, чем разгромы Дженоа или Болоньи.

Капитан пропустит дерби

Рома не без труда одолела Удинезе – никакой феерии а-ля стартовые туры. Единственный гол на счету Тэмми Абрахама, но здесь не менее интересна личность ассистента: 19-летний Риккардо Калафьори, попавший в основу из-за травм Спинаццолы и Виньи, сумел продраться по флангу и выкатить на нового бомбардира "джаллоросси". Гости, заметим, наработали на свой гол и владели инициативой заключительные 20-25 минут, вынудив римлян отбиваться.

Этот матч запомнится брутальным рассечением у Джанлуки Манчини: центрбек доигрывал с пластырем на лице. Самый же неприятный момент для Ромы – удаление Лоренцо Пеллегрини. Дело не в том, что команда заканчивала в меньшинстве, ведь до свистка оставалось несколько минут. Куда хуже, что капитан "волков" пропустит римское дерби, которое состоится в ближайшее воскресенье. Вторая жёлтая карточка за отмашку в верховой борьбе была не самой очевидной, а Жозе Моуриньо уже заявил, что сделает всё возможное, чтобы Пеллегрини убрали дисквалификацию.

Тем временем Лацио совсем не впечатляет. Игра против Торино – явный "отскок" команды Маурицио Сарри. Показательна статистика ударов – 16:6 в пользу "гранатовых". Опасные моменты вовсе создавались исключительно у ворот "бьянкочелести". Давление туринцев закономерно переросло в результат, причём Марко Пьяца имел шансы оформить дубль, но гостей выручили Пепе Рейна. Испанский голкипер стал заодно и плеймейкером: с его отчаянного выноса к чужим воротам начался эпизод в самой концовке, завершившийся 11-метровым на Мурики. Так Лацио ушёл от поражения.

В этом матче противостояли друг другу братья Милинковичи-Савичи – не нуждающийся в представлениях Сергей из Лацио и Ваня (это полное имя), закрепившийся в воротах Торино. Будем честны: могло получиться куда интереснее. Сергея выпустили в перерыве усиливать среднюю линию, где опять провалился Луис Альберто, но до братских ворот серб толком не добрался. Игру Вани, габаритного вратаря с резкими размашистыми движениями, тоже непросто оценить – кроме пенальти, его толком не напрягали.

Нельзя без приключений

Наиболее зрелищный матч тура выдали Специя и Ювентус. "Бьянконери" наконец-то добыли первую победу в чемпионате, но эта игра снова-таки оставила неоднозначные впечатления. Команда Аллегри и близко не напоминает машину по штампованию побед, и соперники чувствуют это, цепляясь даже в безнадёжных ситуациях.

Специя действительно удивила, сумев не только отыграться с 0:1, но и выйти вперёд. Ей удалось быстро ответить на гол Мойзе Кина, а в начале второго тайма "орлята" реализовали контратаку. Жанис Антист, молодой нападающий из Франции, убежал в контратаке, оставив не у дел Бонуччи, а затем ударил Щенсному в ближний угол. Итальянские СМИ пишут, что в очередном туре ворота Юве будет защищать Маттиа Перин…

Второй гол хозяев, однако, лишь раззадорил Ювентус. Если в предыдущих турах "бьянконери" забивали только в стартовые полчаса, то на этот раз выдали ударный отрезок во втором тайме. Преимущество туринцев было колоссальным, их второй и третий голы соответствуют ходу матча. На этот раз проявил себя Федерико Кьеза, который в своём стиле ворвался в штрафную и сумел ударить, падая на газон. Его восстановление после травмы – немалое подспорье для "Старой синьоры".

Виктор Коваленко, к сожалению, пропустил настолько интересный матч. Он не попал даже в заявку из-за мышечной травмы. Тиаго Мотта продолжил экспериментировать с тактикой, на этот раз выставив 4-2-3-1, где опорников играли Бурабиа и Феррер (номинально крайний защитник), а чуть выше них действовал Маджоре. Может быть, в этой схеме найдётся оптимальное место для самого Коваленко?

Помните Калинича?

Руслан Малиновский на этот раз порадовал. Несмотря на слабую игру в прошлом туре, Гасперини выпустил украинского полузащитника в основе, и тот не подвёл, приняв непосредственное участие в двух голах Аталанты. Мяч Госенса – и вовсе прямая заслуга Малиновского, который прострелил в штрафную. Во втором случае Руслан принял участие в быстрой комбинации у штрафной Сассуоло, которая завершилась точным ударом Дзаппакосты. Характерно, что у бергамаски вновь забивают латерали. Аталанта несколько подтянулась в таблице, цифры +3=1-1 смотрятся вполне прилично, но уже в следующем туре "Богиню" ждёт матч с Интером.

Проявил себя ещё один игрок, знакомый нашим болельщикам – Никола Калинич. Экс-нападающий Днепра напомнил о себе, оформив дубль в ворота Салернитаны. Для сравнения, за весь прошлый сезон хорват забил всего дважды, да и на поле он выходит далеко не в каждой игре. Калинич едва не отметился хет-триком, но во втором тайме мяч после его удара попал в штангу. Этого гола Вероне и не хватило, ведь Салернитана неожиданно сумела отыграть два мяча – второй из них забил сенегалец Мамаду Кулибали (не путать с малийцем Лассана Кулибали, другим центрхавом этой команды). Первое очко "морских коньков" в этом чемпионате.

Другой новичок, Эмполи, удивляет в каждом туре, чередуя провалы с внезапными успехами. На этот раз команда Андреаццоли увезла три очка с Сардинии, оставив Кальяри в зоне вылета. Лучший гол сезона едва не забил шотландец Лиам Хендерсон, который перебрасывал голкипера с центра поля, но угодил в перекладину. Проявил себя шотландский игрок и в матче Болонья – Дженоа: один из мячей на счету молодого Аарона Хики, левого защитника "россоблу". За генуэзцев отличился Маттиа Дестро, экс-форвард болонцев, а игра завершилась результативными и драматичными 2:2 с пенальти в обе рамки.

Сборная тура

Лучший гол тура

Давиде Дзаппакоста (Аталанта)

Эммануэль Дьяси (Специя)

Никола Калинич (Верона)

Фабиан Руис (Наполи)

Лео Штулац (Эмполи)



Расписание:

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