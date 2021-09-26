Завершились матчи чемпионата Италии.
В рамках шестого тура итальянской Серии А завершились три поединка.
Эмполи в домашней игре одолел Болонью со счетом 4:2.
Эмполи - Болонья 4:2
Голы: Бонифаци, АГ, 1, Пинамонти, 32, Байрами, 53 — Барроу, 11, Арнаутович, 77
Эмполи: Викарио, Стоянович, Романьоли, Вити, Маркицца, Луперто, Аслани, Хендерсон (Штулац, 71), Байрами, Журковски, Риччи, Кутроне, Ди Франческо (Бандинелли, 63), Пинамонти.
Болонья: Скорупски, де Сильвестри, Медель, Бонифаци (Орсолини, 69), Хики (Теате, 46), Сориано, Домингес (Бинкс, 78), Арнаутович, Виньято (Сванберг, 46), Ольсен (Сансоне, 46), Барроу.
Предупреждения: Виньято, Хендерсон, Пинамонти.
Сассуоло вновь оставило Сассуоло без очков. Единственный гол в матче на свой счет записал Берарди.
Сассуоло - Салернитана
Гол: Берарди, 54
Сассуоло: Консильи, Мюльдюр, Кирикеш, Феррари, Рожерио, Джуричич (Кирьякопулос, 90), Лопес, Бога (Траоре, 71), Фраттези (Харруи, 81), Берарди (Дефрель, 81), Распадори (Скамакка, 70).
Салернитана: Белец, Дьомбер (Дзортеа, 83), Страннберг, Гальоло, Раньери (Ярошиньски, 74), Кулибали, Кулибали, Ди Таккьо (Оби, 64), Кастанос, Джурич (Нванкво, 64), Гондо (Бонаццоли, 64).
Предупреждения: Лопес, Раньери, Феррари, Гондо, Скамакка, Бонаццоли.
Удинезе дома с минимальным счетом уступил Фиорентине. Победный гол за "фиалок" забил Влахович.
Удинезе — Фиорентина 0:1
Гол: Влахович, 16
Удинезе: Сильвестри, Соппи (Пуссетто, 46), Нюйтинк (Молина, 71), Самир, Родриго Бекао, Ларсен (Удоджи, 71), Арслан (Макенго, 46), Перейра, Уолас, Деулофеу, Бету.
Фиорентина: Дронговски, Одриосола, Мартинес (Настасич, 66), Миленкович, Бираги (Терзич, 60), Бонавентура (Амрабат, 65), Данкан (Мале, 65), Торрейра, Сапонара, Кальехон, Влахович.
Предупреждения: Мартинес, Арслан, Уолас, Амрабат.