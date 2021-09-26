Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В рамках римского дерби, которое состоялось в шестом туре Серии А, Лацио переиграло Рому со счетом 3:2.

В первом тайме зрители имели возможность увидеть три мяча. На 10 минуте Милинкович-Савич ворвался в штрафную площадь и замкнул прострел от Андерсона. Через 9 минут после паса от Иммобиле Педро отличился в воротах своей бывшей команды. Но в конце первого тайма Рома один мяч отыграла. Ибаньес после подачи с углового головой заколотил мяч в ворота.

Во втором тайме игра была такой же веселой, как и в первом. На 63 минуте Лацио забил третий мяч. Вторая голевая от Иммобиле и взятие ворот от Андерсона. На 68 минуте арбитр указал на точку. Рома сумела забить второй гол усилиями Верету.

Лацио - Рома 3:2

Голы: Милинкович-Савич, 10, Педро, 19, Андерсон, 63 — Ибаньес, 41, Верету, 69

Лацио: Рейна, Марушич, Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Лейва (Катальди, 61), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 66), Милинкович-Савич, Педро, Иммобиле (Мурики, 90), Фелипе Андерсон.

Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп (Залевски, 82), Манчини, Рожер, Винья (Смоллинг, 82), Мхитарян, Верету, Кристанте, Дзаньоло (Карлес Перес, 77), Эль-Шаарави (Шомуродов, 64), Абрахам.

Предупреждения: Руй Патрисиу, Лейва, Кристанте, Винья, Верету, Катальди.