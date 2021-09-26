Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В рамках шестого тура итальянской Серии А Наполи дома уверенно переиграл Кальяри со счетом 2:0.

В первом тайме Наполи создал несколько очень хороших возможностей отличиться взятием ворот. Одна из таких возможностей завершилась точным ударом от Виктора Осимхена. Он, к слову, забил уже шестой мяч за последние четыре игры.

Во втором тайме Наполи также выглядел увереннее команды Вальтера Маццарри. Лоренцо Инсиньо сумел реализовать 11-метровый удар и удвоил преимущество хозяев. Больше голов команды не забивали.

Наполи - Кальяри 2:0

Голы: Осимхен, 11, Инсинье, 57

Наполи: Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй, Зелиньски (Элмаз, 69), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса, Инсинье (Унас, 77), Политано (Лосано, 69), Осимхен (Петанья, 77).

Кальяри: Краньо, Дзаппа, Касерес, Годин, Валюкевич (Чеппителли, 68), Ликояннис (Перейро, 85), Стротман (Грасси, 85), Дейола (Кейта Бальде, 68), Марин, Нандес, Жоао Педро.

Предупреждения: Валюкевич, Осимхен, Элмаз.