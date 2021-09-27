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Игроки Лацио, Getty Images
27 сентября 2021, 00:40
В шестом туре Серии А Лацио переиграло Рому со счетом 3:2 в рамках римского дерби.
Голами за "орлов" отметились Милинкович-Савич, Педро и Андерсон. У "волков" забивали Ибаньес и Верету.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Лацио - Рома 3:2
Голы: Милинкович-Савич, 10, Педро, 19, Андерсон, 63 — Ибаньес, 41, Верету, 69
Лацио: Рейна, Марушич, Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Лейва (Катальди, 61), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 66), Милинкович-Савич, Педро, Иммобиле (Мурики, 90), Фелипе Андерсон.
Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп (Залевски, 82), Манчини, Рожер, Винья (Смоллинг, 82), Мхитарян, Верету, Кристанте, Дзаньоло (Карлес Перес, 77), Эль-Шаарави (Шомуродов, 64), Абрахам.
Предупреждения: Руй Патрисиу, Лейва, Кристанте, Винья, Верету, Катальди.