Италия

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В шестом туре Серии А Лацио переиграло Рому со счетом 3:2 в рамках римского дерби.

Голами за "орлов" отметились Милинкович-Савич, Педро и Андерсон. У "волков" забивали Ибаньес и Верету.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Лацио - Рома 3:2

Голы: Милинкович-Савич, 10, Педро, 19, Андерсон, 63 — Ибаньес, 41, Верету, 69

Лацио: Рейна, Марушич, Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Лейва (Катальди, 61), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 66), Милинкович-Савич, Педро, Иммобиле (Мурики, 90), Фелипе Андерсон.

Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп (Залевски, 82), Манчини, Рожер, Винья (Смоллинг, 82), Мхитарян, Верету, Кристанте, Дзаньоло (Карлес Перес, 77), Эль-Шаарави (Шомуродов, 64), Абрахам.

Предупреждения: Руй Патрисиу, Лейва, Кристанте, Винья, Верету, Катальди.