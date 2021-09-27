Италия

Состоялся заключительный матч шестого тура итальянской Серии А.

В заключительном матче шестого тура итальянской Серии А Венеция на своем поле расписала мировую с Торино. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Счет в матче был открыт в начале второго тайма, когда на 56-й минуте результативным ударом отметился Йосип Брекало. Хозяева смогли отыграться на 79-й минуте встречи, когда Джиджи сфолил в своей штрафной и привез пенальти, заработав при этом вторую желтую карточку и как следствие, оставил свою команду в меньшинстве. Одиннадцатиметровый удар реализовал Маттиа Араму.

После девяти туров у Торино восемь очков и девятое место в турнирной таблице Серии А, а у Венеции четыре балла и 18-я строчка.

Венеция — Торино 1:1

Голы: Араму, 79 (с пенальти) — Брекало, 56.

Венеция: Мяепяя — Маццокки, Свобода (Араму, 65), Чеччарони, Шнегг (Эбуехи, 65) — Чрнигой, Вакка (Ампаду, 38), Бузио (Фьордилино, 87) — Кийин, Йонсен (Анри, 87), Окереке.

Торино: Милинкович-Савич — Джиджи, Бремер, Родригес — Синго (Войвода, 72), Побега (Мандрагора, 72), Лукич, Ансальди — Линетти, Брекало (Зима, 79), Санабрия.

Предупреждения: Ампаду — Побега, Милинкович-Савич, Джиджи.

Удаление: Джиджи, 78 (вторая желтая карточка).